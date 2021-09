Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte gestern weitere Tiefs unterhalb von 15.622, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Index habe zeitweise bis 15.454 nachgegeben, dann aber die "grüne Wolke" des Tageskerzencharts behaupten und eine Gap-Rally bis 15.610 einleiten können. Viel mehr als 15.610 sei dabei nicht herausgekommen. Immerhin habe der Index 13 Punkte höher als am Vortag geschlossen, also sogar noch im Plus geendet.



Es gebe heute gute Voraussetzungen für einen DAX-Anstieg von 15.623 bis 15.738/15.742/15.755. Ein DAX-Anstieg über 15.800/15.825 könne hingegen vom jetzigen Beobachtungsstand nicht 1. Wahl sein. Ab 15.750 gäbe es dann neue Abwärtsrisiken bis 15.620/15.590. Auf die Wolke komme es an! Nur wenn die grüne Tageswolke mit einem Tagesschluss unter 15.430 unterschritten werde, eröffne sich zeitnah weiteres deutliches DAX-Abwärtspotenzial bis 14.875/14.815. Der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) habe ein bärisches Reversal gezeigt und unterstütze heute die These des DAX Anstiegs. (10.09.2021/ac/a/m)

