Bei einer Wiedereröffnung dürfte es an der Moskauer Börse turbulent zugehen angesichts der Wirtschaftssanktionen, die westliche Staaten gegen Russland verhängt hätten nach dessen Angriff auf die Ukraine. In der vergangenen Woche - also vor der Sanktionsverschärfung etwa durch den Ausschluss vieler russischer Banken aus dem Swift-Zahlungssystem - sei der russische RTS-Index um ein Drittel gefallen. Ohne eine Erholung um mehr als ein Viertel am Freitag wäre das Wochenminus noch größer ausgefallen.



Beim DAX bleibe die Volatilität derweil groß. Doch trotz des Rücksetzers notiere der Leitindex noch deutlich über den Tiefs vom vergangenen Donnerstag und auch über der 14.000-Punkte-Marke. "Es gilt zu berücksichtigen, dass die Marktreaktionen bis jetzt und per saldo überschaubar geblieben sind, was in Anbetracht des von Russland angefachten Krieges in Europa und der indirekten Drohung mit Atomwaffen überrascht", so Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. Von Panik sei keine Spur, wenngleich die Schwankungen groß bleiben dürften.



Die Situation an den Börsen bleibe kompliziert. Anleger sollten nicht in Panik verfallen, aber auch von überstürzten Neukäufen absehen. Gerade um russische Aktien sollte man angesichts der Beschränkungen einen Bogen machen.



Vor allem Banken und Zykliker würden wegen der Angst vor einem Abwürgen der Konjunktur unter Druck geraten. Die Börse in Moskau bleibe wegen der aktuellen Lage sogar ganz geschlossen.