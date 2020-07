Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist mit Schwierigkeiten in die zweite Jahreshälfte gestartet, so die Analysten der Helaba.CharttechnikDerzeit stünden wichtige Haltemarken im Test. Zu nennen sei die Unterstützungslinie des seit März bestehenden Aufwärtstrends, die heute bei 12.294 Punkten verlaufe. Zudem sei gestern die 200-Tage-Linie bei 12.155 kurzzeitig unterschritten worden. Bei einem nachhaltigen Kursrutsch würde sich der Ausblick deutlich getrübt. Das negative Kursmomentum und der nachgebende ADX, der schon seit Tagen darauf hinweise, dass der Aufwärtsimpuls keine Kraft mehr habe, würden skeptisch stimmen. Die nächsten Unterstützungen seien bei 11.957 und am markanten Tief von Mitte Juni bei 11.709 zu finden. Das erste Kursziel der Korrektur sei allerdings erst bei 11.133 Zählern zu finden. Hier liege das 38,2%-Retracement der März-Aufwärtsbewegung. (02.07.2020/ac/a/m)