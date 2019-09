Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war am Freitag in der Lage die Vortagesgewinne nochmals auszuweiten, so die Analysten der Helaba.Wie zu erwarten gewesen sei, sei ein Treffen zwischen dem britischen Brexit-Minister Stephen Barclay und dem EU-Brexit Chefverhandler Barnier ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Im Rahmen des Tory-Parteitags habe Boris Johnson am Sonntag gesagt, ein Brexit ohne Abkommen sei noch immer möglich. Damit seien einmal mehr Befürchtungen genährt worden, dass sich die Regierung über ein Gesetz hinwegsetzen könnte, das einen ungeregelten Brexit verhindern solle. Auch Seitens des Handelsstreits zwischen den USA und China habe es Neuigkeiten gegeben. US-Präsident Trump erwäge chinesische Firmen von den US-Börsen zu entfernen. Damit sollten chinesische Investitionen in den USA eingeschränkt werden.Am Freitag sei an dieser Stelle die Einschätzung geäußert worden, dass die zuletzt vollzogenen Verbesserungen des kurzfristigen Chartbildes noch kein generelles Entspannungssignal darstellen würden, obwohl es vor dem Wochenende, nochmals weiter nach oben gegangen sei. Zwar sei eine Cloud nach oben durchbrochen worden, am oberen Band eines fraktalen Regressionskanals (12.397) sei der DAX ebenso wie an der Begrenzung eines Value-Bereichs (12.420) gescheitert. Auch falle auf, dass die Momentum-Indikatoren die Anstiegsbewegung kaum oder gar nicht nachvollzogen hätten. Darüber hinaus bemerkenswert sei, dass der langfristige MACD abwärts tendiere und sich der Spread zwischen dem 55- und 100-Tagedurchschnitt nochmals ausgeweitet habe. Auch unter zeitlichen Gesichtspunkten bleibe es spannend, da auf die abgelaufene Woche eine Zeit-Expansion (127,2%) entfallen sei. Bemerkenswert sei zudem, dass im Wochenchart ein sogenanntes "Bearish Harami" entstanden sei. (30.09.2019/ac/a/m)