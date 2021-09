Belastet würden die Märkte von den Unruhen in Hongkong. Der Immobilienkonzern Evergrande stehe massiv unter Druck. Evergrande müsse frisches Geld auftreiben, um Banken, Zulieferer und Anleihegläubiger fristgerecht zu bezahlen. Anleger würden einen Zahlungsausfall befürchten. Evergrande habe knapp 300 Milliarden Dollar Schulden.



In dieser Woche müsse der Shenzhener Konzern mehrere Zinszahlungen leisten, wie der Finanzdienst "Bloomberg" berichtet habe. Demnach sei die erste Rückzahlung bereits am Montag fällig gewesen, jedoch mit einer Aufschiebefrist bis Dienstag.



Eine weitere Tranche sei am Donnerstag fällig. Jedoch sei unklar gewesen, wie sich die chinesischen Feiertage auf den Rückzahlungsprozess ausgewirkt hätten. Gebannt würden Investoren auf Zeichen der Regierung warten, ob und in welcher Form sie dem Konzern zur Hilfe eile.



Kippe Evergrande um, könnte es zu einer Kettenreaktion kommen, deren Folgen kaum abzuschätzen seien. Bleibe also zu hoffen, dass Peking klug und besonnen handle und den Gau in letzter Sekunde verhindere.



Mit Material von dpa-AFX







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande hat am Montag zu schweren Verlusten an der Hongkonger Börse geführt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Nach der anhaltenden Talfahrt in den vergangenen Tagen und Wochen sei die Evergrande-Aktie um weitere zehn Prozent eingebrochen. Der DAX verliere zwei Prozent, dem Dow Jones drohe ein schwacher Start.Der DAX sei auf den tiefsten Stand seit Ende Juli gefallen. Im frühen Handel habe der deutsche Leitindex seine Verluste auf zuletzt minus zwei Prozent auf 15.178 Zähler ausgebaut. Der Dow Jones Future notiere am Vormittag mit 450 Punkten im Minus.