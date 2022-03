Habe der DAX am Montag zeitweise bei knapp 14.100 notiert, stehe er eine Stunde nach Handelseröffnung auf Xetra bei 13.600. Leider würden die jüngsten Nachrichten und Bilder aus der Ukraine für großes Misstrauen sorgen, was die jüngste Erholung angehe.



Außerdem stehe die nächste FED-Sitzung (Mittwoch) bevor, auf der der nächste Zinsanhebungszyklus gestartet werde. Der Markt rechne mit einem Zinsschritt um 25 Basispunkte. Entscheidend werde aber das Wording sein, das FED-Chef Powell verwenden werde. Ökonomen würden in diesem Jahr bis zu sieben Zinsschritte erwarten.



Das Schlimmste dürfte der Markt eingepreist haben, doch bleibe die Unsicherheit wegen des Ukraine-Krieges hoch. Außerdem würden die Themen Inflation und Zinsen die Börse belasten. "Der Aktionär" bleibt angesichts dieser Risikofaktoren an der Seitenlinie, so Thomas Bergmann. (15.03.2022/ac/a/m)







