Immerhin gebe es in Sachen Handelsstreit zwischen den USA und China einen kleinen Erfolg zu vermelden. Beide Länder wollten einem neuen Uno-Abkommen zur Lösung internationaler, kommerzieller Konflikte beitreten. Dieses solle in der kommenden Woche in Singapur offiziell (von den ersten Teilnehmern) unterschrieben werden. Aus Brexit-Kreisen sei zu hören, dass der neue Premier, Boris Johnson, einen No-Deal-Brexit energisch vorantreiben solle. Dazu gehöre auch eine 100 Millionen Pfund teure Informationskampagne.



Heute Morgen werde hierzulande eine Reihe von Quartalsberichten veröffentlicht. Dies sei bei Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF), HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF), Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) und Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) der Fall. Auch in den USA setze sich die Berichtssaison fort.



Der gestrige Handelstag habe aus charttechnischer Sicht wenig neue Erkenntnisse geliefert. Der DAX handle weiterhin in einem engen Band mit den Begrenzungen bei 12.300 und 12.485 Zählern. Immerhin sei es dem Index gelungen, sich oberhalb eines fractalen Multi-Average (12.381) zu etablieren, wenngleich der für den tertiären Trend relevante 21-Tagedurchschnitt (12.429) nicht zurückerobert worden sei. Jedoch falle auf, dass der deutsche Leitindex aktuell von sehr geringem Momentum geprägt sei. Der gestern an der Tageskerze entstandene, ausgeprägte Docht, deutlich rückläufiges Volumen und Richtung Süden kippende Indikatoren würden dies unterstreichen. Aktuell befänden sich nur zwei DAX-Werte in der Nähe des 52-Wochenhochs (weniger als 2%), bei immerhin 14 Titeln sei der 50- bereits unter den 200-Tagedurchschnitt abgerutscht. Beachtenswerte Supports würden sich heute bei 12.381, 12.374, 12.355 und 12.307 Zählern finden. Auf der Oberseite würden die Marken von 12.465, 12.484 und 12.541 Punkten als Widerstand wirken. (30.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete verhalten in die neue Woche, so die Analysten der Helaba.Insgesamt hätten neue Impulse gefehlt, auf der anderen Seite seien die potenziellen Gefahren wieder höher gewichtet worden. Allen voran sei die Möglichkeit eines chaotischen Brexit, der andauernde Handelsstreit und nicht zuletzt die Iran-Krise zu nennen. Auffallend dabei sei gewesen, dass der VDAX die 14er Marke phasenweise hinter sich gelassen habe. Am Ende sei jedoch nur ein kleines Plus zu verzeichnen gewesen.