Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Es hieß: "Aktuelle DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)- Anstiegsversuche müssen sich an der Wolkenunterkante und bei 14.000 beweisen. Scheitern die Anstiegsversuche bei 13.981/14.000, so fällt der DAX bis 13.900/13.880 zurück.", wie aus der Veröffentlichung "daily DAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer FDAX sei in zwei Tagen ein zweites Mal bis zum roten EMA200/h1 gefallen und habe dann bis zum "Kijun/h1" und der "Wolke/h1" bei 13.911/13.958 gekontert, wo sich der FDAX auch jetzt in der Vorbörse noch aufhalte. Aktuelle Anstiegsversuche müssten sich am FDAX "Kijun/h1" und der "Wolke/h1" bei 13.911/13.958 beweisen. Würden die Anstiegsversuche bei DAX 13.920/13.967 scheitern, so falle der DAX bis 13.850 zurück (dem vergleichbaren FDAX Wert des EMA200/h1 bei 13.839). Verkaufssignale gebe es nach Stundenschluss unter DAX 13.850 (dem vergleichbaren FDAX Wert des EMA200/h1 bei 13.839). (13.01.2021/ac/a/m)