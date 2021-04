Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) begann gestern mir einer massiven Kurslücke nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es habe geheißen: "Der Index ist ... zu Beginn klar überkauft und könnte spätestens ab 10 Uhr beginnen, zu korrigieren. Erstes Konsolidierungsziel wäre der FDAX Schlusskurs bei 15.175 (DAX 15.165)..." In der Tat sei vom Fleck weg eine Konsolidierung zu sehen gewesen, die den DAX bereits bis zur oberen Gap-Begrenzung 15.211 zurückgeführt habe, die Nachbörse sei im Tief bei 15.167 zu sehen gewesen.



Der DAX hat seit 14.420/14.409 aus Sicht der BNP Paribas rechnerische Ziele bei 14.804, 14.875 und 15.125 gehabt. Alle drei Ziele seien erreicht worden. Dass der DAX mit einem Gap das Ziel 15.125 übersprungen habe, stelle kein Problem dar. Es freute nur die Big Bänker die dann eben nach dem Ostersprung ab 15.300 verkaufen "durften", statt schon bei 15.125, so die BNP Paribas. Das gestrige DAX-Prozedere wird von der BNP Paribas vorerst als "Exhausting" eingestuft, also einer Erschöpfung nach langer Anstiegsphase. Auch rechnerisch sei schon am 18.3. absehbar gewesen, dass der DAX ausgehend von 14.409 das Ziel 15.125 erreichen könnte, um dann abermals tagelang seitwärts zu driften. (07.04.2021/ac/a/m)

