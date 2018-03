Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den Kursgewinnen der Vortage, beruhigte sich das Geschehen am hiesigen Aktienmarkt am Freitag zunächst spürbar, so die Analysten der Helaba. DAX nahezu unverändert ins Wochenende gegangen. Von charttechnischer Seite sei festzustellen, dass sich verschiedene Indices kurz vor dem Entstehen negativer Formationen sehr gut aus der Affäre hätten ziehen können. So habe beispielsweise der Dow Jones einen Rutsch unter eine kurzfristige Aufwärtslinie verhindert und zudem am Freitag eine Tageskerze in Form eines "Marubozu" (lange Kerze ohne Schatten) ausgebildet. Diesem werde in der Regel ein stark bullisher Charakter zugeschrieben.CharttechnikZum zweiten Mal in Folge sei es dem DAX gelungen, oberhalb des 21-Tagedurchschnitts (12.320) zu schließen. Hingegen hätten sich die Widerstände in Form der unteren Begrenzungen des Price-Range-Channels (12.375) sowie des 144er Regressionskanals (12.403) noch als zu robust erwiesen. Zudem zeige die Tageskerze in Form einer "High Wave Candle" (diese würden die Unsicherheit über die weitere Bewegungsrichtung anzeigen) ausgebildet. Dies und bereits Richtung Süden kippende Indikatoren würden zur Vorsicht warnen. Diese erscheine auch bei der Betrachtung der strukturellen Konstellation bei den DAX-Werten angebracht. Denn noch immer würden 83% der Komponenten einen negativen Mittelfristtrend aufweisen. Sollte es dennoch gelingen, die bereits erwähnten Widerstände nachhaltig herauszunehmen, würden bei 12.447/12.455 und 12.482 Zählern bereits die nächsten ernstzunehmenden Hürden warten. (12.03.2018/ac/a/m)