Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im November lag die Teuerungsrate in den USA bei 6,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stehe 15 Minuten nach Bekanntgabe der Inflationsdaten etwa 50 Zähler höher. Würde er dieses Niveau bis Handelsschluss halten, wäre die für die mittelfristige Perspektive wichtige 50-Tage-Linie verteidigt. Darüber hinaus hätte der deutsche Leitindex damit auch den Abstand zur durchaus markanten Unterstützung bei 15.545 Punkten vergrößert.Die Inflation in den USA sei zwar auf einem hohen Niveau, habe doch die Zinsängste der Anleger nicht weiter befeuert. Sollten die Notenbanken in der kommenden Woche die richtigen Worte wählen, könnte der DAX noch einmal die 16.000-Punkte-Marke in Angriff nehmen. (10.12.2021/ac/a/m)