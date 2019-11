Ausblick: Der DAX sei nach dem wochenlangen Kursanstieg und der Bullenfalle vom Dienstag stark angeschlagen und könnte vor einem langfristigen Trendwechsel stehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sacke nach der Erholung vom Vortag erneut unter 13.100 Punkte ab und nehme Kurs auf die runde Marke von 13.000 Punkten. Knapp darunter bei 12.992 Punkten befinde sich die erste offene Kurslücke auf der Unterseite. Unter 13.000 Punkte würde sich die Lage auch im großen Bild weiter eintrüben und ein Kursrückgang bis zur Unterstützungszone bei 12.800 Punkten wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne im weiteren Handelsverlauf den Unterstützungsbereich von 13.100/13.140 Punkten verteidigen. Könne der aktuelle Abverkauf hier gestoppt werden, dürfte die lange Seitwärtsphase weitergehen und die Bullen einen erneuten Angriff auf den Widerstandsbereich bei 13.300 und dann 13.350 Punkten vorbereiten. (21.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Dienstag zunächst kräftig angestiegen und hat im Tageshoch 13.374 Punkte erreicht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings habe sich dieser Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 13.300/13.350 Punkten als eine Bullenfalle herausgestellt. Der Index sei in der Folge auch wieder deutlich abgesackt und habe auch am Vortag direkt mit einer Abwärtskurslücke eröffnet. Im Tagestief seien 13.071 Punkte erreicht worden. Im weiteren Handelsverlauf habe sich der DAX dann wieder erholen und erneut über die Marke von 13.100 Punkten ansteigen können. Im Tageshoch seien 13.182 Punkte notiert worden. Damit dürfte die Eröffnungskurslücke vom Vortag bei 13.187 Punkten als geschlossen gelten. Per Handelsschluss habe der DAX dann bei 13.158 Punkten gestanden. Vorbörslich notiere der Index wieder tiefer bei 13.085 Punkten.