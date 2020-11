Ausblick: Der Kaufrausch könnte heute nun zu Ende gehen, denn womöglich würden viele Marktteilnehmer vor dem anstehenden Wochenende ihre Gewinne mitnehmen wollen. Zumal der EMA50 eine besondere Widerstandslinie darstelle.



Die Short-Szenarien: Gestern habe der DAX nahezu exakt diese vielbeachtete Durchschnittslinie bei 12.568 Punkten erreicht. Sollte der Index heute nicht signifikant über 12.600 Punkte ansteigen, dann dürften heute größere Gewinnmitnahmen nicht überraschen. Ein prädestiniertes Ziel läge am EMA200. Womöglich würden die Marktteilnehmer die gestern entstandene Kurslücke bei 12.330 Punkten schließen wollen. Doch dann könnte sich die Rally direkt wieder fortsetzen. Erst ein Tagesschlusskurs unter 12.300 Punkten würde weiteres Korrekturpotenzial freisetzen.



Die Long-Szenarien: Könne der DAX heute über die 12.600 Punkte-Marke ansteigen, wäre sogar noch ein direkter Anstieg bis knapp 13.000 Punkte denkbar. Doch auf diesem Kursniveau würde die Luft doch dünn werden. (06.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ist in dieser Woche bislang nicht zu stoppen, denn in weniger als sechs Handelstagen konnte der Index um mehr als 1.000 Punkte zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Euphorie habe keine Grenzen gekannt. Gestern sei dann sogar die 200-Tage-Linie mit einem Gap übersprungen worden. Im weiteren Handelsverlauf hätten sich die Bullen weiter durchsetzen können und der Index habe bis Handelsschluss den EMA50 bei 12.568 Punkten erreicht. Durch diese Rally in den letzten Tagen seien die entstandenen Kurslücken bei dem vorherigen Abverkauf geschlossen worden. Die Zone um den EMA200, der sich bei 12.378 Punkten befinde, stelle nun eine wichtige Unterstützungszone dar.