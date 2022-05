Ausblick: Nachdem die Kurse nun an die untere Begrenzung des dominierenden Abwärtstrendkanals gefallen seien, könnte der DAX nun einen Erholungsversuch auf der Oberseite starten. Das Chartbild bleibe aufgrund der anhaltenden Abwärtsdynamik allerdings weiter angeschlagen.



Das Long-Szenario: Damit aus dem kleinen Pullback eine Gegenbewegung werde, müssten die Notierungen jetzt erneut über das Vor-Corona-Top (13,795) und die Volumenspitze bei 13.925 hinweg an, besser noch über die 14.000er Schwelle steigen. Sollte der Ausbruch auf Schlusskursbasis gelingen, könnte ein Sprint bis an das Verlaufshoch vom 29. April bei 14.187 folgen, wobei direkt darüber auch die Eindämmungslinie bei 14.200 überboten werden müsste.



Das Short-Szenario: Setze sich die Korrektur zum Wochenauftakt hingegen fort, müsste mit einem neuerlichen Test der Haltezone bei 13.600 gerechnet werden. Breche der DAX dort nach unten durch und falle auch unter das Verlaufstief aus der vergangenen Woche bei 13.566 zurück, dürfte anschließend die Volumenspitze bei 13.225/13.200 auf den Prüfstand gestellt werden. Halte auch diese Unterstützung dem Verkaufsdruck nicht stand, sollte ein Rückfall an die runde 13.000er Marke einkalkuliert werden. Unterhalb dieser Haltelinie könnte das bisherige Jahrestief bei 12.439 angesteuert werden. (09.05.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) setzte seine Talfahrt zum Wochenausklang fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der DAX bei 13.833 wie schon am Vortag rund 70 Punkte unter dem Vortagsschluss eröffnet und das Tageshoch bereits wenige Minuten nach Handelsstart bei 13.851 Zählern markiert. Im Anschluss habe der Index sukzessive weiter abgegeben und sei am Nachmittag auf das Tagestief bei 13.592 Punkten gefallen. Dort hätten die Kurse jedoch nach oben abdrehen und sich zurück über die 13.600er Marke schieben können. Am Ende habe sich der DAX bei 13.674 (-1,6%) ins Wochenende verabschiedet. Insgesamt habe das Aktienbarometer damit in der ersten Maiwoche 3% an Wert verloren.