Frankfurt (www.aktiencheck.de) - "Hin und Her macht Taschen leer" scheint derzeit das Motto am deutschen Aktienmarkt zu lauten, so die Analysten der Helaba im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).



Auf die frühen Kursgewinne sei postwendend eine deutlichere Abgabephase und wiederum eine "counter attack" gefolgt. Unter dem Strich sei ein kleines Minus in Höhe von 0,35% auf 12.578,16 Punkte zu verbuchen gewesen. Dies zeige einmal mehr, wie unentschlossen die Markteilnehmer derzeit seien. Gleichzeitig sei festzustellen, dass die Risikoaversion, temporär, von relativ niedrigem Niveau leicht zugenommen habe. Für Spannung würden die heute in den USA zur Veröffentlichung anstehenden Unternehmensergebnisse sorgen.



Erneut habe sich der DAX zu Wochenbeginn die Zähne an der 55-Tagelinie (12.644) und dem Durchschnitt der letzten 144 "highest highs" (12.642) ausgebissen. Die Kursausschläge in diesem Bereich könnten als bemerkenswert beschrieben werden. Nachdem ein Ausbruchsversuch auf der Oberseite gescheitert sei, sei es vorübergehend spürbar abwärts gegangen. In der Folge sei auch die 21-Tagelinie (12.587) erneut unterschritten worden. Insofern könnten die moderaten Anzeichen für eine Stabilisierung des tertiären Trends bereits in Kürze Makulatur sein. (18.07.2017/ac/a/m)