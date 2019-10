Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) habe sich am Ende der Vorwoche von der 200-Tage-Linie sowie der Unterstützungszone unterhalb von 11.900 Punkten entfernen können. Der DAX habe während des heutigen vorbörslichen Handels die 50-Tage-Linie unterschritten, habe diese jedoch nach der Eröffnung zurückerobern können. Zusammen mit der 12.000-Punkte-Marke sollte der gleitende Durchschnitt als kurzfristige Unterstützung dienen. Die Zone zwischen 12.130 und 12.180 Punkten diene wiederum als nächstgelegener Widerstand. Da für heute keine Datenveröffentlichungen anstünden, könnte man davon ausgehen, dass Indices sowie andere Anlageklassen in erster Linie auf handels- und Brexit-bezogene Schlagzeilen reagieren würden.



Bayer sei heute dank optimistischer Nachrichten bezüglich des Roundup-Prozesses gestiegen. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass der Prozess im US-amerikanischen St. Louis auf das nächste Jahr verschoben worden sei. In den verbleibenden Monaten des Jahres 2019 würden wiederum keine neuen Verfahren mehr stattfinden. Bayer werde sich darauf konzentrieren, bei drei verlorenen Urteilen Berufung einzulegen.



OSRAM (ISIN DE000LED4000 / WKN LED400) notiere heute deutlich tiefer, da das Übernahmeangebot von AMS nicht die erforderliche Unterstützung der Aktionäre erhalten habe. 51,6% der OSRAM-Aktionäre hätten dem Angebot zugestimmt, während der erforderliche Grenzwert bei 62,5% liege. Dennoch habe AMS gesagt, dass es die Möglichkeiten einer Übernahme des Lichtherstellers weiter prüfen werde. Die beiden Private-Equity-Gesellschaften Bain Capital und Advent International würden ebenfalls die Möglichkeit prüfen, OSRAM zu erwerben, hätten aber noch kein formelles Angebot abgegeben.



Daimler habe mitgeteilt, dass die deutschen Behörden eine Untersuchung gegen die Mercedes-Benz-Transporter des Modells Sprinter eingeleitet hätten. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) werde untersuchen, ob fehlerhafte Software in den Transportern verwendet worden sei. Laut einem Berichte könnten 260.000 Fahrzeuge betroffen sein. Darüber hinaus habe Daimler durch die HSBC eine Heraufstufung erhalten. Die Bank habe ihre Empfehlung für die Aktie von "reduce" auf "hold" angehoben und das Kursziel auf 45 EUR festgelegt. Die Anleger scheinen jedoch die KBA-Nachrichten stärker zu gewichten, da die Aktie heute nach unten tendiert, so die Experten von XTB. (07.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Aktienindices aus Europa eröffneten am Montag tiefer, da die Anleger über Berichte besorgt waren, wonach China während der für diese Woche geplanten Verhandlungen ein weniger umfangreiches Handelsabkommen verfolgen könnte, so die Experten von XTB.Aktien aus Frankreich hätten sich zu Beginn der Sitzung am schlechtesten entwickelt, während Aktien aus der Schweiz und Polen als einzige den Handel leicht über den Schlusskursen vom Freitag aufgenommen hätten.