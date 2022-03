Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern wiesen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt auf den ersten DAX®-Tagesanstieg von mehr als 1.000 Punkten der Geschichte hin.



Auf prozentualer Basis habe das Kursplus von 7,9% immerhin noch den 5. größten Tagesgewinn seit 1988 bedeutet. Zu dieser besonderen Kursbewegung hätten die Analysten eine Reihe von Fragen erreicht. Die spannendste: Wie sei es nach den vier noch größeren Kurszuwächsen in den kommenden Monaten weitergegangen? Die entsprechenden Handelstage würden allesamt in diesem Jahrtausend liegen. Konkret handle es sich um den 13.10.2008, 28.10.2008, 24.03.2020 und 24.11.2008. Vor allem im Jahr 2008 sei es auf 1-Monats- bzw. auf 3-Monats-Sicht herausfordernd weitergegangen. Wohingegen auf die Hochphase der Corona-Krise 2020 eine sehr dynamische Aufwärtsbewegung gefolgt sei. Für einen Silberstreif sorge allerdings die längerfristige Betrachtung: Nach zwölf Monaten hätten die deutschen Standardwerte in allen vier Fällen deutlich im Plus notiert - im Durchschnitt sogar um über 25%. Charttechnisch habe gestern eher die holprige Entwicklung in der kurzen Frist durchgeschlagen. Die jüngste Aufwärtskurslücke bei 13.107/13.200 Punkten - verstärkt durch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.109 Punkten) - diene in Zukunft als markante Unterstützungszone. (11.03.2022/ac/a/m)



