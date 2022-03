Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) blieb gestern den zweiten Tag in Folge eine Rückeroberung der 13.000er-Marke verwehrt, so die Analysten von HSBC Tinkaus & Burkhardt.



Dennoch sorge die gestrige Entwicklung für einen Hoffnungsschimmer. Zum einen habe das Aktienbarometer kein neues Verlaufstief unterhalb des Vortages-Lows bei 12.439 Punkten hinnehmen müssen, zum anderen seien die deutschen Standardwerte innerhalb der Schwankungsbreite vom Wochenbeginn verblieben. Der somit entstehende "inside day" sorge für ein erstes Stabilisierungsindiz. Einen ersten Schritt in Richtung "Finden eines neuen Marktgleichgewichtes" sei der DAX gestern also gegangen. Der sehr geringe Prozentsatz von deutschen Standardwerten mit intakten Haussetrends - gemessen an den Kriterien 200-Tage-Linie und Relative Stärke - sorge für ein weiteres unterstützendes Argument. Eine nachhaltige Rückkehr in die Bollinger Bänder (untere Begrenzung akt. bei 12.788 Punkten) liefere deshalb den Startschuss für eine technische Aufwärtsreaktion. Im Bereich der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.106 Punkten) - verstärkt durch die jüngsten beiden Tageshochs (13.107/13.150 Punkte) - stehe dem Aktienbarometer dann ein echter Lackmustest ins Haus. Auf der Unterseite würde indes ein neues Bewegungstief das zarte "Stabilisierungs-Pflänzchen" der letzten beiden Tage zunichtemachen. (09.03.2022/ac/a/m)

