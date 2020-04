Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz der Abwärtsbewegung um bis zu 5,3 Prozent vom Dienstag auf den Donnerstag hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kaum etwas von seinem kurzfristig überhitzten Zustand abgebaut, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da sei es kein Wunder, dass der vor genau vier Wochen begonnene Aufwärtstrend weiter gefährdet bleibe. Heute könnte ihm aber noch einmal die zum Schluss recht robusten US-Börsen helfen, die den Index vorbörslich nach oben treiben. Breche die steile Trendlinie unterhalb von etwa 10.300 Zählern, gehe es darum, die nächsten Unterstützungen zu behaupten. Die bedeutende 10.279er-Marke auf Schlusskursbasis (das alte 2018er-Tief!) habe gestern gehalten. Darunter achte man insbesondere auf die im April noch nicht vom Index berührte Zone 10.097/10.198. Darunter wäre nicht die 10.000er-Marke bedeutend, sondern der nächste belastbare Unterstützungsbereich läge um 9690/9850 Punkte. Diese rühre von der Fibonacci-Analyse her (die 38,2-Prozent-Marke der Erholungswelle), sie umfasse ein weiteres Gap und auch die kurzfristig bedeutende 21-Tage-Linie. Gebe es nach der wohl festen Eröffnung Anschlusskäufe, komme das Fünf-Wochen-Hoch 10.820 Punkte als Widerstand ins Spiel. Werde dieser überwunden, käme es zum Kräftemessen zwischen Bullen und Bären am Schlüsselwiderstand um 11.025/11.032 Zähler. (17.04.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >