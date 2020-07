Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die seit dem 23. Juni vorherrschende Konsolidierungsbewegung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kann als beendet betrachtet werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In dieser Phase sei der durch die Tiefs von Mitte März und Mitte Mai definierte Aufwärtstrend mehrmals ernsthaft auf dem Prüfstand gestanden und sei mit dem Tagestief von 12.095 Punkten vom Mittwoch auch angeknackst worden. Letztlich habe die Trendlinie, welche inzwischen im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts, also um 12.150 Zähler verlaufe, , aber standgehalten. Während sich dieser Trend recht steil nach oben entwickele, gebe es eine moderate, am Allzeithoch entspringende Abwärtstrendgerade, die das Potenzial nach oben begrenze. Gestern sei es zu einem Drei-Wochen-Hoch gekommen, sowohl auf Schlusskurs- als auch auf Intraday-Basis. Damit dürfte nunmehr ein Angriff auf die knapp unterhalb der 12.700er-Marke verlaufende Abwärtstrendlinie lanciert werden. Würde diese sogar geknackt, könne ein erneuter Anlauf auf die 13.000er-Marke erfolgen. Der letzte habe am 8. Juni mit dem Vier-Monats-Hoch bei 12.913 Zählern geendet. Frische Impulse von der Wall Street werde es heute jedenfalls nicht mehr geben, denn die US-Börsen würden wegen des morgigen Nationalfeiertags geschlossen bleiben. (03.07.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >