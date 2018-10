Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es war ein überraschend starker Auftakt, den der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montagmorgen in die neue Handelswoche hinlegte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Allein, dieser sei letztlich völlig verpufft und der deutsche Blue-Chip-Index habe sich wieder gen 11.500er-Marke orientiert, welche sogar minimal, noch nicht aber signifikant unterschritten worden sei. Das drohe dann allerdings zum heutigen Handelsauftakt, womit die langfristige horizontale Unterstützung von Anfang 2017 um 11.400/11.420 Zähler in den Fokus rücken würde. Würde die Zone durchbrochen, könnte das wichtige langfristige Fibonacci-Retracement um 11.150 Zähler angesteuert werden. Die Chancen wären aber zumindest gut, dass das Barometer spätestens dort nach oben drehen würde. Dafür würden sowohl der Grad der Überverkauftheit als auch die saisonale Komponente sprechen. Auf der Oberseite habe es der Index gestern nicht mehr ganz bis zum 11.700er-Widerstand geschafft. Bereits im Bereich der Gleitenden Durchschnitte der letzten 38 und 55 Börsenstunden hätten ihn die Kräfte verlassen. Die entsprechende Hürde liege zurzeit um 11.640/11.655 Punkte. Um sogar wieder in den Dunstkreis der 12.000er-Marke zu kommen, müsste der DAX vor allem aber das letztwöchige Hoch 11.847 Zähler überwinden. (23.10.2018/ac/a/m)