Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die sommerlichen Temperaturen scheinen einen unmittelbaren Einfluss auf den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So hätten die deutschen Standardwerte zum Wochenauftakt eine geringe Handelsspanne von lediglich 76 Punkten gezeigt. An dieser Stelle sei es fast müßig zu erwähnen, dass die Schwankungsbreite des Aktienbarometers dabei innerhalb des Pendants des Vortages verblieben sei ("inside day"). Zumindest die Gewinnmitnahmen vom Freitag hätten damit keine unmittelbare Fortsetzung gefunden. Dennoch habe der DAX letzte Woche das Barrierenbündel aus dem ehemaligen Aufwärtstrend seit Februar (akt. bei 12.711 Punkten), der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.773 Punkten) sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke von Mitte Juni (obere Gapkante bei 12.784 Punkten) lehrbuchmäßig bestätigt. Mit anderen Worten: Ohne eine Rückeroberung dieser Hürden würden die charttechnischen Perspektiven verhalten bleiben. Vielmehr würde eine Auflösung des jüngsten Innenstabs nach unten - bei Notierungen unter der Marke von 12.489 Punkten wäre dieses Szenario Realität - den Weg für einen Test des Tiefs vom 11. Juli (12.398 Punkte) bzw. des Junitiefs (12.104 Punkte) bereiten. Die freundlichen Vorgaben würden heute Morgen allerdings für Entspannung sorgen, so dass der DAX zunächst erneut innerhalb der Handelsspanne vom Freitag verbleiben dürfte. (24.07.2018/ac/a/m)