Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Barrierenbündel aus der Nackenzone der Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus dem Vorjahr und der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.773 Punkten) hatten wir immer wieder als wichtige Schlüsselzone für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hervorgehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aufgrund der gestrigen Kursschwäche müssten sich Anleger fragen, ob das Aktienbarometer (zunächst) an der meist beachteten Glättungslinie gescheitert sei. Die gestrigen Gewinnmitnahmen würden nämlich für mehrere negative Entwicklungen sorgen. So müsse das Verlaufshoch von vorgestern bei 11.823 Punkten mittlerweile als "swing high" interpretiert werden. Mit dem Rutsch unter die Hochs bei 11.690/677 Punkten sei darüber hinaus die Nackenlinie der inversen S-K-S-Umkehr der letzten Monate unterschritten worden. Auf der Indikatorenseite sei der MACD diesem Beispiel gefolgt und habe seine Signallinie von oben nach unten durchschnitten. In der Konsequenz sei ein sog. "bullish failure" entstanden. Vor dem Hintergrund dieser Warnsignale werde ein nachhaltiger Ausbruch auf der Oberseite zusehends schwieriger. Vielmehr müssten Anleger den Erholungstrend seit Ende Dezember (akt. bei 11.481 Punkten) beachten, dessen Bruch die gesamte Aufwärtsbewegung der letzten drei Monate als "bearishe" Flagge enttarnen würde. (21.03.2019/ac/a/m)

