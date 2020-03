Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) jetzt endgültig in den Panikmodus übergegangen, fragen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das sei die derzeit entscheidende Frage. Dafür spreche, dass das Aktienbarometer bei einem sehr hohen Handelsvolumen gestern erneut ein Abwärtsgap bei 10.391/9.933 Punkten habe hinnehmen müssen. Die Masse an Kurslücken signalisiere, dass die gegenwärtige Marktentwicklung von der Psychologie dominiert werde. Aber selbst vom Niveau der unteren Gapkante hätten sich die deutschen Standardwerte im Handelsverlauf weiterem Verkaufsdruck ausgesetzt gesehen. Mit 9.139 Punkten im Tief sei der DAX nicht nur wieder deutlich vierstellig, sondern mittlerweile auch in den freien Fall übergegangen. In den letzten 15 Handelstagen summiere sich das Kursminus inzwischen auf über 32% - der größte Rückgang binnen so kurzer Zeit in der gesamten DAX-Historie. Aber auch auf Tagesbasis sei der gestrige Handelstag mit dem zweitgrößten Verlust seit 1988 extrem gewesen. Nur der 16. Oktober 1989 habe mit -13% ein noch größeres Tagesminus gebracht. Im Krisenmodus definiere das Tief vom Februar 2016 bei 8.699 Punkten die nächste Rückzugslinie. Um den größten Druck vom DAX zu nehmen, bedürfe es zumindest eines Handelstags ohne neues Verlaufstief, eines "intraday reversals" oder einer weißen Tageskerze. (13.03.2020/ac/a/m)

