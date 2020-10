Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf den Innenstab des Vortages folgte gestern ein weiterer "inside day", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Den zweiten Handelstag in Serie sei die Handelsspanne also innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom starken Wochenauftakt verblieben. In der Konsequenz hätten die zuletzt diskutierten Trigger weiterhin Bestand. Ein Spurt über das Hoch vom Montag bei 12.873 Punkten löse den "doppelten" Innenstab nach oben auf und könne von Tradern zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) -Einstieg genutzt werden. Übergeordnet gelte allerdings unverändert das Motto: "Zwei Gaps - zwei Botschaften - zwei Handlungsalternativen"! Mit anderen Worten: Nach Norden sei ein Schließen der Abwärtskurslücke vom 21. September (12.999 zu 13.116 Punkte) nötig, um die Abrisskante vom Auftakt der Vorwoche zu negieren und dem Aktienbarometer dadurch eine nachhaltige Perspektive für das 4. Quartal zu geben. Auf der Unterseite komme indes dem jüngsten Aufwärtsgap (12.623 zu 12.660 Punkte) eine Schlüsselrolle zu. Ein Abgleiten unter diese Zone würde den bisherigen, konstruktiven Wochenverlauf in Frage stellen. Deshalb könnten Anleger den Kursbereich ohne Notierung derzeit als Absicherung vor wieder aufflammenden Marktturbulenzen heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.10.2020) (01.10.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >