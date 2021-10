Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf die Bedeutung der 15.000er-Marke für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatten wir in den letzten Tagen immer wieder hingewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wenn noch ein Beweis für deren Relevanz nötig gewesen wäre, der gestrige Handelsverlauf habe ihn geliefert! Nach dem Bruch der Kernunterstützung aus den jüngsten Verlaufstiefs und der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.029 Punkten) sei es zu einem verstärkten Verkaufsdruck gekommen - inklusive eines Tests des Maitiefs bei 14.816 Punkten. Die anschließende Erholung lasse auf Tagesbasis aber sogar ein "Hammer"-Umkehrmuster entstehen. Dank dieser konstruktiven Kerzenformation notiere der DAX wieder in Schlagdistanz zur "magischen 15.000er-Marke". Ein Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 15.049 Punkten - gleichbedeutend mit einer Rückeroberung der o. g. Glättungslinie - könne deshalb als kurzfristiges Entspannungssignal gewertet werden. Das "swing high" vom Vortag bei 15.202 Punkten definiere ein erstes Erholungsziel, ehe danach das Aprilhoch (15.501 Punkte) in Verbindung mit der Abwärtskurslücke vom 28. September (15.542 zu 15.552 Punkte) wieder ins Blickfeld rücke. Trotz der zu erwartenden Entspannungstendenzen: Das massive Übersteigen der Anzahl neuer 52-Wochen-Tiefs im Vergleich zu den positiven Pendants in den USA bleibe ein Makel. (07.10.2021/ac/a/m)

