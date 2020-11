Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Im Westen nichts Neues" - dieser alte Filmklassiker fasst die charttechnische Ausgangslage des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mehr als treffend zusammen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Erneut hätten zwischen Tageshoch und -tief weniger als 140 Punkte gelegen. Die Serie von Tageskerzen mit kleinen Körpern sei also in die Verlängerung gegangen. Wenngleich die deutschen "blue chips" gestern unter dem Strich hätten zulegen können, gelte weiterhin das Motto: "stabil, auf hohem Niveau, aber letztlich innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom Montag der Vorwoche." Aus den beschriebenen Innenstäben würden die folgenden kurzfristigen Leitplanken resultieren: Auf der Unterseite dürfte ein Abgleiten unter das Tief vom vergangenen Freitag (13.005 Punkte) eine temporäre Verschnaufpause in Richtung der oberen Begrenzung der kurzfristigen Konsolidierungsflagge (akt. bei 12.728 Punkten) auslösen. Nach Norden markiere indes das Verlaufshoch vom 9. November (13.297 Punkte) weiter den Ausgangspunkt zur wichtigen Widerstandszone, die sich bis zum Hoch von Anfang September bei 13.460 Punkten erstrecke. Ein Sprung über diese Zone beende die Serie der "inside candles" und sollte neue Aufwärtsdynamik entfachen. Heute würden jedoch die Vorgaben belasten. Der DAX dürfte deshalb schwächer eröffnen, so dass insgesamt eine Fortsetzung der Tradingrange realistisch sei. (19.11.2020/ac/a/m)

