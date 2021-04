Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein weiteres Mal völlig unspektakulär präsentierte sich der Deutsche Aktienindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Donnerstag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach der 82-Punkte-Range vom Mittwoch hätten dieses Mal aber immerhin 103 Zähler (0,7 Prozent) zwischen Tageshoch und Tagestief gelegen. Und mit einem Schlusskurs von 15.203 Punkten sei das bisherige Rekordhoch auf Schlusskursbasis um lediglich zehn Zähler verfehlt worden. Zudem sei der DAX weiter in die Notierungslücke hineingedrungen, die über Ostern aufgerissen worden sei. Das noch offene Gap 15.110/15.144 Punkte stelle eine erste Unterstützung dar. Werde diese durchbrochen, könnte ein Test der 15.000er-Marke anstehen. Darunter stünden weitere Notierungslücken als mögliche Stabilisatoren zur Verfügung. Diese lägen zwischen 14.845 und 14.890 Zählern sowie zwischen 14.621 und 14.693 Punkten und stammen jeweils von Ende März. Ungleich stabiler sei der Bereich zwischen etwa 14.370 und 14.420 Zählern, wo drei bedeutende Unterstützungen zusammen treffen würden: die mittlerweile gut ein Jahr währende Aufwärtstrendline, der mittelfristig bedeutende 38-Tage-Durchschnitt sowie das Vier-Wochen-Tief. (09.04.2021/ac/a/m)

