Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen hatten wir fast schon gebetsmühlenartig die besondere Extremkonstellation bei den Bollinger Bändern thematisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der DAX bekomme Zuwachs. Am 20. September würden zehn neue Mitglieder in die erste Börsenliga aufsteigen. Es sei die größte Anpassung in der Geschichte des deutschen Leitindex. Für dieses historische Ereignis hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt ein wenig in der Vergangenheit des DAX gegraben und einige interessante Erkenntnisse zu Tage gefördert. In ihrer Analyse würden sie nämlich die durchschnittliche Entwicklung des DAX rund um ehemalige Verkettungstermine betrachten. Dabei hätten sie sich insbesondere die Frage gestellt, ob und wie sich eine Indexveränderung kurzfristig auf den weiteren DAX-Verlauf auswirke. In die Analyse eingeflossen seien alle regulären Indexanpassungen (ohne Börsengänge, Fusionen und Übernahmen) seit 1987. Insgesamt handele es sich hierbei um 19 Anpassungstermine. Lediglich fünf davon (26,3%) hätten eine positive Tagesrendite gebracht. Mit einer durchschnittlichen Rendite von -0,70% stelle der Tag der Indexanpassung eine besondere Herausforderung dar. Vergleiche man die durchschnittliche Wertentwicklung des DAX 20 Tage vor und nach dem Anpassungstermin, so werde eines besonders deutlich: Nach der Indexanpassung lege der DAX erst einmal den Rückwärtsgang ein.In der Spitze verliere der DAX durchschnittlich 2,27% nach der Indexanpassung. Sein Tief erreiche das Aktienbarometer erst am 12. Tag danach, ehe eine dynamische Erholung die erlittenen Verluste weitestgehend ausmerze. Auffällig sei zudem, dass sowohl die Trefferquote als auch die durchschnittlichen Tagesrenditen vor dem Verkettungstermin deutlich besser ausfallen würden als danach. Nach der Indexanpassung müssten sich Investoren also erst einmal neu sortieren. Im September 2021 habe sich der deutsche Leitindex bisher vergleichsweise unterdurchschnittlich entwickelt. Zusätzlicher Gegenwind komme derzeit vom US-Präsidentschafts- sowie vom Dekadenzyklus. Als "Sahnehäubchen" falle die Indexumstellung in den unmittelbaren Dunstkreis der Bundestagswahl am 26. September. Typischerweise würden die Tage um den Wahltermin ebenfalls zur Schwäche neigen. Fazit: Indexveränderungen schienen dem DAX in den ersten Tagen nach dem Anpassungstermin schwer im Magen zu liegen. Vor allem der Anpassungstag selbst erzeuge das Gegenteil von Aufbruchsstimmung. Im Schnitt dauere es 12 Tage, bis der DAX die Veränderungen verarbeitet habe und wieder den Weg gen Norden suche. (09.09.2021/ac/a/m)