Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem Verlust von 150 Punkten, also ziemlich genau einem Prozent, war es ein recht schlechter Dienstag für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Warten auf wirklich neue Signale gehe dennoch weiter, denn der Index notiere zum einen noch immer nur knapp 300 Zähler unter seinem Allzeithoch, womit auch die Option für einen bullischen Ausbruch intakt bleibe, zum anderen vor allem aber auch über entscheidenden Unterstützungen. Die seien inzwischen aber bereits recht nahe gerückt und zumindest bei der Verteidigung der mittelfristig bedeutenden 55-Tage-Linie könnte es schon am heutigen Mittwoch eng werden. Der Gleitende Durchschnitt verlaufe knapp unterhalb von 15.450 Punkten. Ein leichtes Abtauchen darunter, wie zuletzt am 21. Juni, wäre nicht besonders schlimm, wenn zumindest der mittelfristige Aufwärtstrend behauptet werden könnte. Die durch Tiefs von Ende Januar und Ende Februar definierte Trendlinie verlaufe im 15.400er-Bereich, also bereits über dem markanten Sechswochentief bei 15.309 Zählern von Mitte Juni. Darunter könnten Bullen auf die Stabilisierung an der mental wichtigen 15.000er-Marke hoffen, müssten aber zumindest auch einen Test der waagerechten 14.800er-Zone einkalkulieren. (07.07.2021/ac/a/m)

