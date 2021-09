Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zunächst musste der DAX® gestern weitere Kursabschläge hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch ausgehend vom Tagestief bei 15.454 Punkten habe bereits früh eine Gegenbewegung eingesetzt. Diesem Gegenangriff sei es zu verdanken, dass das Aktienbarometer im Bereich des Tiefs von Mitte August bei 15.622 Punkten aus dem Handel gegangen sei. Zur Erinnerung: Dieses Level diene als Nackenlinie des Doppeltopps der letzten Wochen, welches ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 400 Punkten bereithalte. Um diese Schlüsselmarke herum dürften die deutschen "blue chips" heute in den Handel starten.



Da unter saisonalen Aspekten noch einiges an Belastungsfaktoren im September warte - Stichwort: Indexerweiterung, Bundestagswahl sowie US-Präsidentschafts- und Dekadenzyklus - würden die Analysten dennoch auf der vorsichtigen Seite bleiben. Dazu trage auch die Extremkonstellation bei den Bollinger Bändern bei. Die sehr dicht beieinanderliegenden Bollinger Bänder seien in der Vergangenheit der ideale Nährboden für größere Marktschwankungen gewesen. Anleger sollten also ein "Mehr an Volatilität" einkalkulieren. Um unsere Skepsis zu überwinden, bedarf es indes einer Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.709 Punkten) oder besser noch eines Schließens des jüngsten Abwärtsgaps (15.755 zu 15.827 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (10.09.2021/ac/a/m)

