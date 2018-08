Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aus dem "Hammer"-Umkehrmuster vom vergangenen Freitag sowie dem erfolgreichen Test der wichtigen Haltezone aus den letzten beiden Verlaufstiefs (12.121/12.104 Punkte) bzw. der Aufwärtskurslücke von Anfang April (untere Gapkante bei 12.011 Punkten) kann der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiter Kapital schlagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wie so oft würden die deutschen Standardwerte dabei Rückenwind aus den USA erhalten. Während der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) an seinem Allzeithoch von 2.873 Punkten kratze, sei der Dow Jones Transportation (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421) bereits einen Schritt weiter. Mit 11.475 Punkten stehe bei den Transporttiteln bereits ein nachhaltig neuer Rekordstand zu Buche, womit gleichzeitig eine charttechnische Dreiecksformation endgültig nach oben aufgelöst worden sei. Dank dieser Unterstützung würden die Analysten auch diesseits des Atlantiks weitere Erholungschancen sehen. Die 38-Tage-Linie (akt. bei 12.527 Punkten) definiere zusammen mit dem Tief vom 31. Mai (12.548 Punkte) ein wichtiges Erholungsziel für den DAX. Solange das Aktienbarometer allerdings unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 12.717 Punkten) notiere, besitze die eingeleitete Gegenbewegung lediglich den Charakter einer technischen Reaktion. Als Stopp-Loss sei die o. g. Bastion bei rund 12.100 Punkten prädestiniert. (22.08.2018/ac/a/m)