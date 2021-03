Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewegte sich gestern in einer engen Schwankungsbreite von weniger als 100 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Passend dazu sei die Hoch-Tief-Spanne innerhalb des Pendants des Vortages ("inside day") verblieben. Trotz der überschaubaren Tagesrange habe sich das Muster der letzten beiden Handelstage wiederholt: Ausgehend von einem frühen Verlaufstief habe sich das Aktienbarometer über die Marke von 14.600 Punkten zurückkämpfen können. Das Niveau von gut 14.500 Punkten kristallisiere sich somit als immer stärkere Unterstützung heraus. Unter dem Strich seien deshalb jederzeit neue Rekordstände oberhalb der Marke von 14.804 Punkten möglich. Die Kursziele von 15.000 bzw. 15.500 Punkten - abgeleitet aus dem klassischen Chartverlauf - sowie 15.300 Punkten auf Point & Figure-Basis würden in die gleiche Kerbe schlagen. An dieser Stelle müssten die Analysten allerdings etwas Salz in die Wunde streuen: Die Stimmung müsse mittlerweile als euphorisch bezeichnet werden. So sei der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern - gemäß der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) - auf 50,9% angewachsen, während nur noch 20,6% "bearish" eingestellt seien - beides jeweils absolute Extremwerte. (25.03.2021/ac/a/m)

