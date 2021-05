Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern zunächst seine Erholung vom Vortag fortsetzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch bei 15.281 Punkten habe die Marktteilnehmer der Mut verlassen. Aufgrund der Vorgaben dürften die deutschen Standardwerte heute erneut freundlich in den letzten Handelstag der Woche starten. Dennoch würden die Analysten aus saisonalen Überlegungen heraus, wegen der optimistischen Grundstimmung sowie aufgrund eines nicht mehr richtig mitziehenden US-Technologiesektors vorsichtig bleiben. Ein zusätzliches Argument liefere in diesem Zusammenhang die Average True Range (ATR). So müssten Anleger aufgrund der Bodenbildung bzw. des Abwärtstrendbruchs im Verlauf des Volatilitätsindikators in den nächsten Wochen mit einer größeren DAX-Schwankungsintensität rechnen. Ein Unterschreiten des Tiefs vom 21. April bei 15.072 Punkten würde in dieser Gemengelage für ein erstes Korrekturanzeichen sorgen. Charttechnisch wesentlich bedeutender sei allerdings die Kombination aus dem jüngsten Verlaufstief (14.845 Punkte), der 50-Tage-Linie (akt. bei 14.810 Punkten) und dem alten Allzeithoch von Mitte März (14.804 Punkte). Damit sei diese Auffangzone als Absicherung prädestiniert. (07.05.2021/ac/a/m)

