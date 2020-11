Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den Kurssprung vom Montag der Vorwoche verdaut der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin in Form eines wahren Feuerwerks an Tageskerzen mit kleinen Kerzenkörpern und insgesamt unterdurchschnittlichen Schwankungsbreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der gestrige Handelstag stelle in diesem Kontext keine Ausnahme dar, denn auch gestern hätten zwischen dem Tageshoch und dem -tief gerade einmal gut 100 Punkte gelegen. Damit bleibe die kurzfristige Einschätzung der Analysten die gleiche wie zuletzt. Auch auf die Gefahr, dass sie sich wiederholen würden: Auf der Unterseite liefere ein Abgleiten unter das Tief vom vergangenen Freitag (13.005 Punkte) den Startschuss zu einer temporären Verschnaufpause an die obere Begrenzung der jüngsten Konsolidierungsflagge (akt. bei 12.713 Punkten). Nach Norden stecke dagegen das Verlaufshoch vom 9. November (13.297 Punkte) den Auftakt zur markanten Widerstandszone ab, die sich bis zum Hoch von Anfang September bei 13.460 Punkten erstrecke. Ein Sprung über diese Barrieren beende die Serie der "inside candles" und sollte neue Aufwärtsdynamik entfachen. Unter saisonalen Gesichtspunkten greife "dem Markt" möglicherweise der Rückenwind der nahenden "Thanksgiving-Woche" unter die Arme. (20.11.2020/ac/a/m)

