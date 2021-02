Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten Handelstage setzten sich die deutschen Standardwerte intensiv mit der Bastion bei rund 13.500 Punkten auseinander, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter strategischen Gesichtspunkten gelte es diese Kernunterstützung zwingend zu verteidigen. Schließlich sollte eine Diskussion um einen Fehlausbruch auf der Oberseite unbedingt vermieden werden. Auf Tagesbasis habe es in diesem Kontext gestern zwei hoffnungsvolle Signale gegeben: Zum einen sei die Schwankungsbreite des Aktienbarometers den zweiten Handelstag in Folge innerhalb des "reversals" vom vergangenen Donnerstag verblieben. Zum anderen habe das Aktienbarometer gestern die 50-Tage-Linie (akt. bei 13.553 Punkten) zurückerobern können. Es sei zwar noch ein langer Weg zurück in die Erfolgsspur, doch der Wochenauftakt sorge zumindest für einen ersten Schritt. Die Konsolidierung seit dem bisherigen Allzeithoch von Anfang Januar (14.132 Punkte) könnte sich dabei weiter als klassische Korrekturflagge herausstellen. Ein Spurt über die entsprechende Flaggenbegrenzung (akt. bei 13.934 Punkten) würde deshalb für ein charttechnisches Ausrufezeichen sorgen. Per Saldo bestreite der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiter einen schmalen Grat, doch der Pfad sei zu Wochenbeginn wieder etwas breiter geworden. (02.02.2021/ac/a/m)

