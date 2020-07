Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erlebte gestern einen sehr ruhigen Handelstag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Eine Handelsspanne von gerade einmal 75 Punkten sowie ein im Vergleich zur Eröffnung kaum veränderter Schlusskurs (12.822 Punkte) seien äußere Anzeichen dieser Entwicklung. Damit notiere das Aktienbarometer weiterhin unter dem ehemaligen Erholungstrend seit Ende 2018 (akt. bei 12.939 Punkten). Gleichzeitig habe die jüngste Abwärtskurslücke (13.073 zu 12.936 Punkten) ebenfalls Bestand. Um den deutschen Standardwerten neues Leben einzuhauchen, sei deshalb ein Anstieg über die jüngsten Verlaufshochs (12.936 Punkten) nötig, welche bestens mit der o. g. Trendlinie bzw. der unteren Gapkante der angeführten Kurslücke harmonieren würden. Trotz der jüngsten Verschnaufpause würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zuletzt argumentierten, dass das DAX-Gesamtbild solange intakt sei, wie das Aktienbarometer oberhalb des "doppelten Durchschnitts" aus den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 12.364/12.209 Punkten) notiere. Diese Einschätzung werde durch das Sentiment untermauert, das immer schlechter werde. So falle der Bullen-Anteil gemäß der aktuellen Umfrage der AAII auf nur noch 20,2% - der niedrigste Stand seit 2016! Die Hausse sterbe bekanntlich erst in der Euphorie, die Anleger derzeit vergebens suchen würden. (30.07.2020/ac/a/m)

