Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem weiteren freundlichen Handelstag konnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern von seinem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 12.007 Punkten) nach Norden absetzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit habe auch ihre in den letzten Tagen angeführte Signalmarke zurückerobert werden. Gemeint sei das Tief vom 25. September bei 12.142 Punkten, welches gleichzeitig als Nackenlinie der kleinen Toppbildung der letzten Wochen fungiere. Mit anderen Worten: Die Negierung der oberen Umkehr lege den Grundstein für einen Anlauf auf die letzten drei Bewegungshochs bei knapp 12.500 Punkten. Vorher gelte es noch, das Abwärtsgap von Anfang Oktober bei 12.227/64 Punkten zu schließen. Als unterstützenden Faktor könnten Anleger die negative Grundstimmung auf der Habenseite verbuchen. Schließlich notiere der Anteil der Optimisten unter den US-Privatanlegern - gemäß der jüngsten Sentimenterhebung der American Association auf Individual Investors (AAII) - mit 20,3% unter dem Niveau vom Dezember 2018! Das Bullenlager sei sogar so stark geräumt wie zuletzt im Mai 2016. Ein derart stark ausgeprägter Pessimismus mache zusammen mit dem Faktor "Saisonalität" schon wieder Hoffnung! (11.10.2019/ac/a/m)



