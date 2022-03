Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den zweiten Handelstag in Folge hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vergangenen Freitag eine Kerze mit kleinem Kerzenkörper ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Per Saldo sei das Aktienbarometer zuletzt zudem ein wenig auf der Stelle getreten. Diese Entwicklung finde auch auf Wochenbasis ihren Niederschlag. Schließlich falle die Hoch-Tief-Spanne in der höheren Zeitebene mit 350 Punkten deutlich geringer aus als in den zurückliegenden Wochen. Genau genommen verzeichne der DAX in den zurückliegenden fünf Handelstagen die niedrigste Schwankungsintensität im bisherigen Jahresverlauf. Die zuletzt diskutierten Leitplanken in Form der Hochs bei 14.539/14.553 Punkten sowie der Abwärtskurslücke vom Februar (14.568/14.586 Punkte) auf der Oberseite und der verbliebenen Kurslücke vom 16. März (14.110 zu 13.975 Punkte) auf der Unterseite würden somit weiter ihre Gültigkeit besitzen. Interessanterweise würden diese Schlüsselmarken durch den Point & Figure-Chart untermauert. Die etwas in Vergessenheit geratene Chartdarstellungsform liefere darüber hinaus ein wichtiges Argument für das gegenwärtige Innehalten des DAX. Schließlich bremse der Abwärtstrend seit Ende 2021 das Aktienbarometer aktuell aus. Der korrespondierende Trend im "normalen" Chartverlauf sei indes noch ein ganzes Stück entfernt. (28.03.2022/ac/a/m)

