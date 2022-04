Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Schon André Kostolany wusste, dass die Kapitalmärkte zu 90% von psychologischen Einflussfaktoren bestimmt werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Feststellung diene als Erklärungsansatz einer Marktanomalie im Vorfeld wichtiger Feiertage. Analog zur viel bekannteren Weihnachtsrally würden die Aktienmärkte auch in der Woche vor Ostern zur Stärke neigen. Begründen lasse sich der saisonale Rückenwind mit der guten Stimmung aufgrund der Feiertage, die sich wiederum in steigenden Börsennotierungen niederschlage. Seit 1988 hätten die deutschen "blue chips" in der Karwoche im Durchschnitt um 1,08% zugelegt. Für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)stehe in der längeren Historie seit 1970 ein durchschnittlicher Kurszuwachs von 0,82% zu Buche. Damit werde die Durchschnittsperformance aller Wochen jeweils deutlich in den Schatten gestellt. Gleichzeitig sei die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen in der Osterwoche mit jeweils gut 67% (DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und S&P 500) deutlich erhöht. Innerhalb der Osterwoche möchten die Analysten den Gründonnerstag als besonders positiven Handelstag hervorheben. Dies gelte sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks. 2021 sei das Osterphänomen beim DAX mit einem Plus von 2,01% voll zum Tragen gekommen. Diese saisonale Unterstützung könnten die deutschen Standardwerte in diesem Jahr gut gebrauchen. (08.04.2022/ac/a/m)

