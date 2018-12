Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei 10.744 Punkten startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern in den Tag - beendet hat unser heimisches Aktienbarometer den Handel bei 10.741 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Konsequenz entstehe ein lehrbuchmäßiger "doji", der die Suche der Investoren nach Orientierung dokumentiere. In dieses Schema passe perfekt, dass die deutschen Standardwerte dabei innerhalb der Handelsspanne vom Vortag verblieben seien ("inside day"). Unter dem Strich würden dem DAX also die Schlüsselmarken der letzten Tage erhalten bleiben: Auf der Unterseite definiere das zyklische Tief vom 10. Dezember (10.586 Punkte) im Zusammenspiel mit dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung von Anfang 2016 bis Anfang 2018 (10.570 Punkte) eine wichtige Unterstützungszone. Die beiden Tiefs bei 11.009/11.051 Punkten würden andererseits die ersten Hürden auf dem Weg nach Norden markieren. Da in diesem Kursband auch die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals seit Januar (akt. bei 11.038 Punkten) verlaufe, entstehe hier ein markanter Kreuzwiderstand. Ein Sprung darüber sei zwingende Voraussetzung, um den DAX kurzfristig zu stabilisieren und für ein halbwegs versöhnliches Jahresende zu sorgen. (19.12.2018/ac/a/m)