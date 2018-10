Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einem nahezu idealtypischen Pullback an die Nackenzone der an dieser Stelle vielfach beschriebenen Schulter-Kopf-Schulter-Formation hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuletzt wieder Fahrt nach Süden aufgenommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern hätten die deutschen Standardwerte dabei nicht nur ein erneutes Abwärtsgap (11.497 zu 11.394 Punkte) hinnehmen müssen, sondern auch ein neues Verlaufstief (11.229 Punkte) verkraften. Bei beiden Phänomenen handele es sich um ausgeprägte Schwächesignale. Daran ändere auch die heute Morgen zu erwartende Erholung nichts. Aus der eingangs beschriebenen oberen Umkehr ergebe sich unverändert ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von 1.800 Punkten. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Rückschlagpotenzials springe die Kurslücke vom Dezember 2016 bei 10.874/10.786 Punkten ins Auge. Dieses Gap harmoniere einerseits bestens mit den verschiedenen Hochpunkten bei gut 10.800 Punkten. Andererseits bestehe auch im Point & Figure-Chart auf diesem Niveau eine wichtige Unterstützung. Um das Aktienbarometer kurzfristig zu stabilisieren, sei dagegen ein Schließen der gestrigen Kurslücke vonnöten. Unter strategischen Gesichtspunkten trete ohnehin eine wirkliche Verbesserung erst bei einer Rückeroberung der Marke von 11.800 Punkten ein. (24.10.2018/ac/a/m)