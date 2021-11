Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Steilvorlage seitens der US-Aktienmärkte hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern erwartungsgemäß in ein neues Allzeithoch ummünzen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Spurt über das alte Rekordlevel vom August bei 16.030 Punkten sei dabei mit einem erneuten Aufwärtsgap (15.973 zu 15.998 Punkte) gelungen. Erstmals in der Historie stehe für die deutschen Standardwerte zudem ein Schlusskurs oberhalb der Marke von 16.000 Punkten zu Buche. Der Vorstoß in "uncharted territory" sorge für ein erneutes, prozyklisches Kaufsignal, zumal damit die Kursentwicklung seit dem Frühjahr als seitliche Schiebezone zwischen 14.800 Punkten und 16.000 Punkten interpretiert werden könne. Jenseits des neuen Allzeithochs (16.065 Punkte) definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von August bis Anfang Oktober eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele (16.493 Punkte). Interessant sei derzeit der Blick auf den Point & Figure-Chart, der ebenfalls unmittelbar vor einem weiteren Einstiegssignal stehe. Auf der Unterseite könnten Trader die jüngste Kurslücke als engmaschige Absicherung heranziehen. Das Pendant vom Wochenauftakt (15.760 zu 15.690 Punkten) stecke danach einen weiteren Auffangbereich ab. (05.11.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >