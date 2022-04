Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An den letzten beiden Tagen hatten wir beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) jeweils die Bedeutung der Widerstandszone aus den Hochs bei 14.553/14.568 Punkten, der 50-Tage-Linie (akt. bei 14.560 Punkten) sowie dem Anfang Januar etablierten Baissetrend (akt. bei 14.636 Punkten) hervorgehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ihre Warnung vor diesen hohen Hürden sei keine Sekunde zu früh gekommen, denn die deutschen Standardwerte seien gestern spürbar unter Druck geraten. Besonders das Abgleiten unter das Tief vom 4. April bei 14.334 Punkten erhöhe das Risiko, dass die Kursentwicklung seit Mitte März eine kleine Topformation bilde, zumal der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gestern Abwärtskurslücken hätten hinnehmen müssen. Auch in den USA werde das Chartbild also wieder wackeliger. Dazu trage nicht zuletzt die Dow-Theorie und die sich öffnende Schere zwischen dem Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048 WKN: 969420) und dem Transportindex (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421) bei. Letztere hätten seit letzter Woche ein zweistelliges Kursminus (-12,9%) angehäuft, was möglicherweise ein schlechtes Omen für die amerikanischen Standardwerte darstelle. Hierzulande müssten Anleger deshalb ein Schließen der verbliebenen Kurslücke vom 16. März (untere Gapkante bei 13.975 Punkten) einkalkulieren. (07.04.2022/ac/a/m)

