Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im gestrigen Handelsverlauf hatte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit moderaten Gewinnmitnahmen zu kämpfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wie bereits am Vortag sei die Eröffnung letztlich abverkauft worden. Unter dem Strich würden die deutschen Standardwerte somit Respekt vor den horizontalen Barrieren bei 14.600 Punkten zeigen. Verstärkt werde der hier vorliegende Widerstandsbereich durch das obere Bollinger Band (akt. bei 14.605 Punkten). Ein Sprung über diese Hürden wäre zweifelsfrei ein konstruktives Zeichen, welches den Weg bis zum März-Hoch bei 14.925 Punkten ebnen würde. Auf der Unterseite würden dagegen die jüngsten beiden Tagestiefs bei 14.359/14.330 Punkten ins Auge stechen. Ein Abgleiten unter diese Rückzugsmarken dürfte indes einen Pullback an die jüngsten Ausbruchsmarken bei rund 14.200 Punkten nach sich ziehen. Knapp darunter stecke die 50-Tage-Linie (akt. bei 14.139 Punkten) die nächste Haltelinie ab. Zum Schluss noch ein Blick auf das Sentiment: Gemäß der jüngsten Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) habe sich die Lage weitestgehend neutralisiert. Statt der negativen Extremwerte der letzten Wochen liege aktuell mit 32% Bullen, 30,9% Neutralen und 37,1% Bären unter den US-Privatanlegern nahezu die idealtypische Drittel-Verteilung vor. (02.06.2022/ac/a/m)

