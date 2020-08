Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern zum 5. Mal in Folge ein neues Allzeithoch (3.501 Punkte) gelang, lassen die deutschen Standardwerte derzeit leider ein ähnliches Momentum vermissen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diesen Umstand würden bisher auch die charttechnischen Kurstreiber der letzten Tage nicht zu ändern vermögen. Zu Erinnerung: Das jüngste Aufwärtsgap (12.911/12.925 Punkte), die Auflösung einer kleinen Flaggenkonsolidierung, den Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends (akt. bei 12.944 Punkten) sowie die Ichimoku-Analyse hätten den Bullen zuletzt Argumente an die Hand geliefert. Doch auch für das gegenwärtige Innehalten gebe es Gründe. Nach wie vor bewege sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Dunstkreis des ehemaligen Aufwärtstrends seit Dezember 2018 (akt. bei 13.097 Punkten). Zusammen mit den letzten Verlaufshochs (13.222/13.314 Punkte) sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke von Februar (13.314 zu 13.501 Punkte) entstehe auf diesem Niveau ein wichtiges Widerstandsbündel. Dessen Bedeutung könnten Anleger praktisch gar nicht überschätzen. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden sogar so weit gehen, dass ein neues Allzeithoch oberhalb von 13.795 Punkten winke, wenn der beschriebene Deckel herausgenommen werde. Besonders Trader könnten mit dem o. g. Gap bei gut 12.900 Punkten derzeit eine enge Absicherung heranziehen. (28.08.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



