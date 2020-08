Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Mittwoch war insbesondere vom boomenden Goldpreis geprägt, der dynamisch die 2.000-USD-Marke überwinden konnte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



An den Aktienmärkten sei der Tag dagegen eher schwankungsarm verlaufen, so dass es für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einer Ausnahme keinen wirklich neuen Erkenntnisse gegeben habe. Mit nur 123 Punkten sei die gesamte Handelsrange nicht nur unter einem Prozent geblieben, sondern zudem komplett innerhalb jener vom Dienstag, es sei also zu einem "Inside Day" gekommen. Das bemerkenswerteste Ereignis womöglich: beim MACD-Indikator sei es auf Stundenbasis zu einem Verkaufssignal gekommen, so dass wir uns womöglich eher nach unten orientieren müssten. Die durchaus bedeutende 55-Tage-Linie nähere sich der 12.400er-Zone und würde wohl erneut getestet werden, sofern die durch Tiefs vom 30. und 31. Juli definierte Aufwärtstrendlinie bei knapp 12.500 Punkten durchbrochen werde. Der massive Widerstand nach oben sei nach wie vor gegeben. Zu nennen seien das Wochenhoch 12.768 Punkte und die jeweils nur wenige Zähler davon entfernten Gleitenden Durchschnitte der letzten 200 und 100 Stunden. Verstärkt werde die Hürde vom 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der am 21. Juli gestarteten Abwärtswelle, das direkt darüber zu finden sei. (06.08.2020/ac/a/m)

