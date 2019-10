Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Schwankungsarm wie lange nicht mehr präsentierte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Dienstag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Handelsspanne habe gerade einmal 61 Punkte betragen, wobei aber sowohl das Intraday-Hoch als auch der Schlusskurs über jenen vom Montag gelegen hätten. Letztlich habe sich wie schon am Freitag ein sogenannter Doji ergeben, der von der kurzfristigen Unsicherheit zeuge. Damit sei der Shooting-Star vom Donnerstag vergangener Woche samt dem Hoch bei 12.814 Punkten noch immer nicht negiert worden. Gemeinsam mit dem 14-Monats-Hoch 12.886 Zähler ergebe sich eine durchaus robuste Widerstandszone. Der Ausbruch werde sicherlich durch den kurzfristig recht stark überkauften Zustand des Marktes erschwert. Der Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator notiere auf Tagesbasis mit 93,42 auf dem höchsten Stand seit ziemlich genau einen Monat. Damals sei eine Konsolidierung gefolgt, die dann in eine ausgemachte Korrektur gemündet habe. Es sehe aber nicht danach aus, als würde es erneut stärker abwärts gehen. Zu gut sei die allgemeine Situation beim DAX. Folgende beachtenswerte Unterstützungen gebe es bis zur 38-Tage-Linie bei 12.300 Zähler hinab: das Freitagstief 12.600 Punkte, das Ausbruchsniveau im 12.500er-Bereich und das letztwöchige Tief 12.387 Zähler. (23.10.2019/ac/a/m)



