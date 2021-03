Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erlebte gestern einen konstruktiven Übergangstag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich habe die gestrige Tagesschwankungsbreite bei lediglich 62 Punkten gelegen. Dank des Schlussspurts habe sich das Aktienbarometer erneut an den Katalysator bei 14.600 Punkten herantasten können. An fünf der letzten sechs Handelstagen habe der DAX in diesem Dunstkreis seine Hochs ausgebildet. Das Lüften des angeführten "Deckels" sei heute zu erwarten, denn aus den USA komme zusätzlicher Rückenwind. Besondere Erwähnung verdiene der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), der erstmals die Marke von 33.000 Punkten übersprungen habe. Beim DAX rücke somit unser Anlaufziel aus dem Jahresausblick von 15.000 Punkten unmittelbar auf die Agenda. Neben einem neuen Rekordstand ergebe sich aus einem Ausbruch noch ein weiterer Kurstreiber. Schließlich liege im Stundenchart eine kurzfristige Schiebezone vor, welche ein Anschlusspotenzial von immerhin knapp 200 Punkten bereithalte. Das Ziel "15.000" rücke also mehr und mehr in Schlagdistanz. Tradingorientierte Anleger sollten den Stopp zunächst auf Basis des jüngsten "swing lows" bei 14.409 Punkten belassen und könnten die Absicherung bei neuen Rekordständen auf die o. g. Ausbruchsmarken bei 14.600 Punkten nachziehen. (18.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >