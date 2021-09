Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Kurslücke vom Wochenauftakt hatten wir eine Schlüsselfunktion in Sachen weiterer DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Entwicklung beigemessen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Entsprechend nehme das gestrige Schließen des Gaps den größten Druck von den deutschen Standardwerten. Vielmehr definiere die Kombination aus der 38-Tage-Linie (akt. bei 15.742 Punkten) und den Hochpunkten von Mitte September bei rund 15.750 Punkten nun das nächste Erholungsziel. Danach gelte es noch eine weitere Kurslücke zu schließen - nämlich das verbliebene Abwärtsgap von Anfang September bei 15.792/15.827 Punkten. Etwas Wasser in den Wein gieße unverändert die Dow-Theorie. Deshalb sollten Investoren trotz des gestrigen Entspannungssignals beim DAX die beiden Verlaufstiefs bei 15.049/15.019 Punkten im Hinterkopf behalten. Zusammen mit der knapp darunter verlaufenden 200-Tage-Linie (akt. bei 14.932 Punkten) entstehe hier ein wirklich massives Haltecluster. Abgerundet werde die Bedeutung der beschriebenen Bastion durch den Point & Figure-Chart der deutschen Standardwerte. Schließlich entstünde auch bei dieser Chartdarstellungsform unterhalb von 15.000 Punkten ein neues Ausstiegssignal. Damit biete sich diese Schlüsselzone als strategische Absicherung an. (23.09.2021/ac/a/m)

